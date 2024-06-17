«Укрэнерго» сократило время отключений света до вечера

«Укрэнерго» уменьшило время отключений света до вечера из-за снижения потребления по сравнению с прогнозным из-за прохладной погоды. Об этом сообщает пресс-служба «Укрэнерго».

Как отмечается в сообщении, сегодня, 17 июня, облэнерго по всей территории Украины будут применять графики почасовых отключений: с 8:00 до 24:00.

«Уменьшено время применения большего объема ограничений: две очереди одновременно будут применены с 19.00 до 22.00», — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, причина — снижение потребления по сравнению с прогнозным из-за прохладной погоды.

«Информацию о том, какие именно очереди и когда будут отключаться в вашем регионе, можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях», — сообщили в «Укрэнерго».

Напомним, свет в Украине могут отключать минимум два года.