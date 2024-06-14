Самый высокий пёс из ныне живущих: такого звания удостоился немецкий дог Кевин

Немецкий дог Кевин из США попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокий пёс из ныне живущих.

Рост трехлетнего дога составляет 97 сантиметров. По словам хозяев, Кевин «боится большинства вещей», например, пылесоса и измерительной ленты (которую использовали для подтверждения рекорда).

Абсолютный рекорд — почти 112 сантиметров — принадлежит немецкому догу Зевсу, умершему в 2014 году в возрасте 5 лет.

дог Зевс