В ООН пересчитали украинских беженцев

Названо число беженцев из Украины в мире. Это 6 миллионов 814 тысяч человек.
Такие цифры на 16 декабря прошлого года приводит Агентство ООН по делам беженцев, информирует министерство экономики.
Сообщается, что 6 миллионов 254 тысячи людей находятся в Европе, а еще 560 тысяч – за ее пределами.
Добавляется также, что за неполный год количество беженцев выросло на 370 тысяч человек.
Больше всего украинцев проживает в Германии (1 миллион 235тысяч), Польше (985,1 тысяча), Чехии (380,4 тысячи), Великобритании (253,5 тысяч), Испании (217), Италии (171,5 тысяч) и Франции (64,6 тысяч).
Портрет беженца из Украины выглядит так:
- в возрасте 18-59 лет 36% женщин и 17% мужчин;
- наибольшее количество выехало в I и II кварталах 2022-го года (31% и 14% соответственно);
- до выезда 52% были трудоустроенными, трудоустроенными в стране пребывания являются 44%;
- 5% людей были безработными, безработные в стране пребывания 15%.
Ранее Шольц призвал украинских беженцев идти работать.