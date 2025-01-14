В ООН пересчитали украинских беженцев

Названо число беженцев из Украины в мире. Это 6 миллионов 814 тысяч человек.

Такие цифры на 16 декабря прошлого года приводит Агентство ООН по делам беженцев, информирует министерство экономики.

Сообщается, что 6 миллионов 254 тысячи людей находятся в Европе, а еще 560 тысяч – за ее пределами.

Добавляется также, что за неполный год количество беженцев выросло на 370 тысяч человек.

Больше всего украинцев проживает в Германии (1 миллион 235тысяч), Польше (985,1 тысяча), Чехии (380,4 тысячи), Великобритании (253,5 тысяч), Испании (217), Италии (171,5 тысяч) и Франции (64,6 тысяч).

Портрет беженца из Украины выглядит так:

- в возрасте 18-59 лет 36% женщин и 17% мужчин;

- наибольшее количество выехало в I и II кварталах 2022-го года (31% и 14% соответственно);

- до выезда 52% были трудоустроенными, трудоустроенными в стране пребывания являются 44%;

- 5% людей были безработными, безработные в стране пребывания 15%.

Ранее Шольц призвал украинских беженцев идти работать.