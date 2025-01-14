Ученые предупредили, что четверть пресноводных животных могут исчезнуть

Эксперты из Международного союза охраны природы бьют тревогу. Они закончили первую комплексную оценку риска вымирания пресноводных видов.

Во время опыта ученые оценили состояние 23 тысяч разновидностей организмов, населяющих реки, озера и другие несоленые водоемы.

Увы, их выводы стали неутешительными.

Прогнозируется, что сразу 24% пресноводных видов могут исчезнуть в обозримом будущем.

Добавляется, что они были официально оценены как уязвимые, находящиеся под угрозой исчезновения или стоящие на грани полного вымирания.

Исследователи рассказали, что главными угрозами для пресноводных организмов остаются загрязнение воды, плотины, забор воды, изменение землепользования, чрезмерная эксплуатация водных ресурсов, болезни и вторжение чужеродных видов.

Указывается на то, что пресные воды поддерживают более 10% всех известных видов на Земле, включая около трети позвоночных и половину рыб, и они в то же время покрывают менее 1% поверхности планеты.

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