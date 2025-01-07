Стало известно, кто является самым старым человеком в мире на данный момент

Книга рекордов Гиннесса назвала самого старого человека в мире. Ей оказалась монахиня из Бразилии Инах Канабарро Лукас.

Ее возраст составляет 116 лет и 210 дней.

Кроме этого она прогнозируемо была признана старейшей монахиней в мире.

Женщина родилась 8 июня 1908-го года в городе Сан-Франсиско-де-Ассис.

Сообщается, что в детстве из-за слабого здоровья многие сомневались, что она сможет прожить долго, но, невзирая на такие прогнозы, она получила образование, а в шестнадцать лет приняла обет и стала монахиней в Уругвае.

Бразильянка работала во многих регионах своей страны, преподавая португальский язык и математику, после чего в 1980-м году окончательно поселилась в Порту-Алегри.

Информируется, что в 2018 году, когда Инах Канабарро Лукас отпраздновала свой 110-й день рождения, она получила апостольское благословение от Папы Римского Франциска.

Также ее считают второй старейшей монахиней в истории после Люсиль Рендон, умершей в возрасте 118 лет.

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