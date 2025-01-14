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Новости > В ЕС опасаются, что Трамп пойдет на мирные переговоры по Украине без них, - Euractiv

В ЕС опасаются, что Трамп пойдет на мирные переговоры по Украине без них, - Euractiv

Агата Кловская
13.01.25 16:50
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В ЕС опасаются, что Трамп пойдет на мирные переговоры по Украине без них, - Euractiv

Европейцы опасаются, что избранный президент США Дональд Трамп устроит переговоры по миру в Украине без их участия. Европейские лидеры стремятся сохранить свое место в потенциальном переговорном процессе, пишет Euractiv.

Накануне инаугурации Трампа европейские государства оказались перед важной задачей: обеспечить свою роль в любых будущих мирных переговорах. Они хотят не просто присутствовать, а иметь реальное влияние на принятие решений.

Большинство стран ЕС поддерживают позицию Киева и считают, что не следует подталкивать Украину к быстрому прекращению огня, которое может привести к неблагоприятным условиям для нее. Президент Франции Эммануэль Макрон отметил: «Украинцы должны вести реалистичные дискуссии по территориальным вопросам, и только они могут их вести. Европейцы должны выстраивать гарантии безопасности».

Однако европейцы опасаются, что Трамп может отдать предпочтение двусторонним переговорам с Путиным, игнорируя интересы Европы. По словам премьер-министра Эстонии Кристена Михала, США должны сыграть решающую роль в убеждении России сесть за стол переговоров.

Трамп, который ранее заявлял, что может завершить войну за 24 часа, теперь назвал более реалистичной целью период в шесть месяцев. Его будущий представитель в Украине, Кит Келлог, ожидает достичь прогресса в течение 100 дней.

Европейские дипломаты стремятся избежать ситуации, когда будущие переговоры будут ограничены форматом, подобным Минским соглашениям, которые многие считают недостаточно эффективными. Они настаивают на включении ЕС как институции в переговорный процесс, ведь союз является крупнейшим донором и координатором помощи Украине.

Главный дипломат ЕС Кая Каллас подчеркнула: «ЕС готов взять на себя руководящую роль, если США не захотят этого сделать».

Премьер-министр Польши Дональд Туск, который готовится к ротационному председательству Польши в ЕС, может стать ключевой фигурой в формировании европейской коалиции в поддержку Украины. Польша решительно поддерживает Киев, в отличие от Венгрии, чья политика часто противоречит общей позиции ЕС.

Кроме роли США и ЕС, встает вопрос привлечения других стран, таких как Китай, Индия или Бразилия. Однако их участие может привести к принятию решений, менее выгодных для Украины, отмечают эксперты.

Мари Дюмулен, директор Европейского совета по внешним отношениям, отмечает: «Европейцы должны четко понимать свои цели за столом переговоров. Не просто присутствовать, а иметь план действий».

Для ЕС важно поддерживать единую позицию с США и Украиной, ведь от этого зависит успешность переговоров. Принуждение Украины к принятию невыгодных условий может разрушить доверие к Западу и ослабить его позиции, добавила эксперт.

Напомним, у Трампа не исключили разговор с Путиным в ближайшее время.

Тэги: Евросоюз, Дональд Трамп, мирные переговоры, война в Украине

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