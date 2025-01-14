Ученые опровергли еще один миф о вегетарианстве

Эксперты из Королевского колледжа Лондона в Великобритании развенчали еще один миф о вегетарианстве. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что люди, которые отказались в своем рационе питания от мяса, молочных продуктов и яиц, не обязательно демонстрируют более здоровый состав кишечного микробиома.

В опыте участвовали 656 веганов, у которых ученые взяли у них образцы кала для оценки баланса кишечной микробиоты.

Эти данные сравнили с численностью различных организмов, населяющих кишечники около 20 тысяч мясоедов и одной тысячи вегетарианцев.

В итоге было установлено, что отказ от продуктов животного происхождения не коррелирует с улучшением бактериального баланса кишечника – число и вид хороших бактерий оказались сходными у испытуемых с разными стилями питания.

Также оказалось, что веганов, потребляющих много фабричных снеков и других ультра-обработанных продуктов, количество полезных кишечных бактерий было снижено.

Добавляется, что включение овощей в рацион мясоедов помогало балансировать микробиоту.

Резюмируется, что полезные кишечные бактерии вырабатывают короткоцепочечные жирные кислоты, которые снижают воспаление в кишечнике и организме в целом, снижая риск сердечных приступов и инсультов.

Ранее был развенчан очередной миф о вегетарианстве.