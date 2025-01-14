Британский социолог обратил внимание на неочевидный нюанс глобального потепления

Социолог Эксетерского университета в Великобритании Гейл Уайтмен высказался о глобальном потеплении. Он обратил внимание на тревожный сигнал – им стало зафиксированное в прошлом году повышение средней температуры на 1,5 градуса.

Специалист говорит, что одной из опасностей роста средней температуры станет то, что люди перестанут волноваться по поводу глобального потепления.

Отмечается, что в обществе может стать популярным мнение о том, что «черту перешли, и ничего не произошло».

Ученый сообщил, что человечество приближается к концу, который считают зоной безопасности.

Ранее мы писали, что глобальное потепление буквально убивает обезьян.