Швейцария готова предоставить площадку для встречи Трампа и Путина по Украине, — СМИ

Швейцария готова принять встречу новоизбранного президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина по войне в Украине. Речь идет о трехстороннем диалоге с участием Киева. Об этом сообщает Le Temps.

Как пишет издание, Швейцария готова принять саммит между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, если они этого потребуют.

«После саммита в Бюргенштоке (имеется в виду первый Глобальный саммит мира по Украине в июне 2024 года) Украину, Россию и Соединенные Штаты регулярно информировали о нашей готовности поддержать любые дипломатические усилия, направленные на установление мира», — заявил глава службы информации МИД Швейцарии Николя Бидо.

При этом, как отмечают журналисты речь идет про участие всех сторон, то есть США, России и Украины.

В то же время, как добавляет Le Temps, швейцарское правительство не намерено проявлять инициативу. Швейцария, как отмечается, является лишь одной из списка стран, готовых принять встречу политиков.

Напомним, Трамп утверждает, что Путин хочет с ним встретиться.