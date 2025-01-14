ЕС даст Украине еще немного денег – средства пойдут на гуманитарную помощь

Украина получит еще немного денег от ЕС. Средства направят на гуманитарную помощь нашей стране.

Как сообщает Еврокомиссия, речь идет о пакете на 140 миллионов евро.

Информируется: «Финансирование будет направлено на экстренную помощь, включая продовольствие, жилье, питьевую воду, здравоохранение и защиту от холодов».

Добавляется: «Основными приоритетами являются поддержка уязвимых слоев населения в сильно пострадавших регионах Украины».

Параллельно с этим Молдове дадут восемь миллионов евро на расходы по приему украинских беженцев.

Резюмируется, что общий объем гуманитарной помощи Еврокомиссии нашей стране составляет уже более одного миллиарда евро.

Ранее в ООН пересчитали украинских беженцев.