Японцы сумели вырастить зубы

Эксперты из университета Киото в Японии научились выращивать зубы. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что был разработан инновационный препарат, который позволяет выращивать новые зубы.

Ожидается, что он станет альтернативой зубным протезам и имплантатам.

В свою очередь, руководитель исследовательской группы Кацу Такахаси рассказал, что это совершенно новая технология для мирового научного сообщества.

Информируется, что первый этап испытаний, проводившихся на мышах и хорьках в течение одиннадцати месяцев, показал положительные результаты и у грызунов выросли новые зубы.

Испытания хотят завершить в августе 2025-го года, а запустить препарат в продажу собираются в 2030-м году.

Ранее американцы рассказали, как стареют зубы.