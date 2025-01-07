Стало известно, чем же так полезны персики

Эксперты из Национального института здоровья Японии поведали о небывалой пользе персиков. Появились данные их отчета.
В нем сказано о том, что эти фрукты способны стать ключевым фактором в борьбе со старением.
Дело в том, что персики содержат уникальное сочетание веществ, способных замедлять возрастные изменения в организме.
Сказано: «Персики – настоящая сокровищница биологически активных соединений. Благодаря сочетанию растворимой и нерастворимой клетчатки они создают мощный защитный барьер для организма».
Во время опытов было установлено, что антиоксиданты, содержащиеся в персиках, включая бета-каротин и полифенолы, избирательно уничтожают раковые клетки, не затрагивая здоровые ткани.
Добавляется, что максимальная концентрация этих веществ достигается в полностью спелых плодах.
Информируется, что регулярное употребление экстракта персика увеличивает продолжительность жизни на 23%.
Японцы уверяют, что включение этого фрукта в рацион может стать простым и эффективным способом продления здоровой жизни.
Кроме этого акцентируется важность природных источников антиоксидантов для поддержания здоровья и открывает новые перспективы в области диетологии и геронтологии.
Ранее диетолог посоветовала пить кофе с перцем и корицей.