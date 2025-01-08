Ирландцы раскрыли интересный нюанс похудения

Эксперты из университета Лимерика в Ирландии раскрыли интересный нюанс похудения. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что для успешного похудения нет необходимости резко снижать калорийность рациона, а постепенное сокращение потребления энергии на сто-двести калорий в день может привести к устойчивым результатам без стресса для организма.

Они подчеркивают, что необходимо учитывать общий расход энергии, который складывается из базового метаболизма и физической активности.

Но, говорят ученые, когда снижается калорийность рациона, организм начинает адаптироваться, замедляя метаболизм и активируя гормональные механизмы, которые могут затруднить процесс похудения.

К примеру, уровень лептина, отвечающего за чувство насыщения, может снижаться, в то время как уровень грелина, который стимулирует аппетит, повышается.

Информируется, что правильно составленный рацион может помочь сохранить баланс и продолжить процесс похудения.

Сообщается, что для этого важно поддерживать мышечную массу, употреблять продукты, богатые белком и клетчаткой, а также умеренно ограничивать калорийность.

Отмечается, что постепенные изменения не только более эффективны, но и легче переносятся, что особенно важно для долгосрочного поддержания веса.

Резюмируется, что даже небольшое снижение массы тела на 5-10% может существенно улучшить метаболическое здоровье и снизить риски хронических заболеваний

Ранее китайцы объяснили, чем так опасна жирная пища.