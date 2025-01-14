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Новости > У Трампа не исключили разговор с Путиным в ближайшее время

У Трампа не исключили разговор с Путиным в ближайшее время

Александр Панько
13.01.25 14:37
270
У Трампа не исключили разговор с Путиным в ближайшее время

Избранный президент США Дональд Трамп может в ближайшее время поговорить с российским диктатором Владимиром Путиным. А вот подготовка к их возможной встрече еще идет. Об этом заявил будущий советник Трампа по нацбезопасности Майк Волц, сообщает ABC News.

Так, в интервью ABC News будущего советника спросили, когда может состояться встреча Трампа и Путина. На что тот ответил: «Подготовка продолжается».

Затем журналист уточнил у Волца, идет ли речь о двусторонней встрече руководителей США и России, или, возможно, трехсторонней встрече с участием президента Украины Владимира Зеленского.

«Мы еще не установили рамки для этого. Мы работаем над этим. Но я ожидаю как минимум звонка (между Трампом и Путиным) в течение следующих дней и недель», — сказал в ответ на это Волц.

Напомним, советник Трампа предположил, что Россию полностью не выгонят из Украины.

Тэги: Владимир Путин, Дональд Трамп

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