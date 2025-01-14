Кремль отказался финансировать защиту аэропортов от атак дронов

Правящий режим РФ решил не выделять средства из федерального бюджета на оснащение гражданских аэродромов техническими средствами обнаружения и противодействия беспилотникам. Соответствующее решение следует из новой версии федерального проекта «Развитие инфраструктуры, обеспечение сохранности и формирование специализированной системы сертификации беспилотных авиационных систем (БАС)». Об этом осведомленные источники сообщили изданию Ведомости.

Ранее предполагалось, что до 2028 года 31 аэропорт России будет оснащен системами антидроновой защиты, а правительство РФ выделит на это более 11 млрд руб. Решение властей не предоставлять финансирование на защиту от дронов коснется всех аэродромов, принадлежащих к объектам транспортной инфраструктуры І категории.

Речь идет об аэропортах Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Екатеринбурга, Новосибирска, Красноярска, Уфы, Казани, Минеральных Вод, Хабаровска, Омска, Челябинска, Южно-Сахалинская, Якутска, Тюмени, Калининграда и др.

Вице-премьер Виталий Савельев в начале декабря 2024 года сообщил о его возможном «перепланировании» госбюджета. Тогда он отмечал, что «на это есть субъективные и объективные причины», а ожидаемое снижение финансирования будет «небольшим», напомнило издание.

Напомним, ЕС посоветовал авиакомпаниям не летать в крупные города России.