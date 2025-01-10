Американцы составили список самых полезных фруктов и ягод

Эксперты из университета Уильяма Патерсона в США назвали самые полезные фрукты и ягоды. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что лимон, клубника, апельсин, грейпфрут и ежевика содержат максимальное количество полезных для человека веществ.

В ходе опыта ученые оценили составы 41 растительного продукта, сравнив содержание в них 17 ключевых питательных веществ, включая витамины A и B12.

Сообщается, что лимон стал абсолютным лидером по содержанию полезных компонентов среди фруктов. Данный цитрус является колосальным источником витамина C: в ста граммах содержится 53 мг этого вещества. Употребление лимонов обеспечивает организм калием, магнием и клетчаткой, которые укрепляют иммунитет и улучшают состояние кожи.

Информируется, что клубника поразила своим высоким содержанием витамина C (62 мг на 100 г). В ее составе найдены фолиевая кислота, кальций и железо, полезное для кроветворения.

Говорится, что апельсин является продуктом, который укрепляет иммунную систему и поддерживающего сердечнососудистое здоровье. Он богат витамином C, калием и магнием, которые способствуют нормальной работе клеток и обмена веществ.

Отмечается, что розовый грейпфрут отличился повышенным содержанием витамина A и бета-каротина, способствующих улучшению зрения и укреплению иммунной системы.

Добавляется, что ежевика оказалась насыщена антоцианами, то есть веществами, которые замедляют старение клеток и помогают предотвратить хронические заболевания.

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