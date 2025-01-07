Безопасность Европы находится под угрозой из-за агрессии РФ и безразличия Трампа, — FT

В Европе назревает кризис безопасности из-за растущей российской угрозы и безразличия со стороны США при новом президенте Дональде Трампе. Поэтому европейским странам нужно реагировать на это уже сейчас, укрепляя собственную оборону, пишет Financial Times.

В издании напомнили, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в прошлом месяце призвал членов Альянса увеличить расходы на оборону. Он аргументировал это тем, что экономика России почти полностью сосредоточена на войне.

«Россия не подает признаков остановки. Не намерена она останавливаться и в отношении Украины», — говорил в апреле 2024 года верховный главнокомандующий НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи.

Напомним, Трамп обрекает Европу на новую войну.