Эксперты из Оксфордского университета в Великобритании поведали о чудесной пользе молока. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что его способно защитить здоровье кишечника и снизить риск развития колоректального рака на 14%.

Проведенное исследование охватило более полумиллиона женщин среднего и старшего возраста, проживающих в Европе.

Было установлено, что потребление молочных продуктов, таких как молоко и йогурт, отрицательно коррелирует с развитием колоректального рака.

Сообщается также, что среди 97 изученных видов пищи молочные продукты оказывали самый выраженный противораковый эффект.

Ученые поясняют, что такие полезное воздействие связанно с кальцием, содержащимся в этих продуктах.

Так, оказалось, что ежедневное потребление трехсот граммов кальция снижает риск на 17%.

Сказано, что источниками кальция, способствующими снижению риска, могут быть не только молочные продукты, но и соя.

Британцы рассказали: «Хотя молоко и кальций могут снизить риск развития рака, существуют и другие факторы питания, потенциально провоцирующие его развитие. Ежедневное употребление двух стандартных порций спиртных напитков (под порцией подразумевается от восьми до 13 г чистого алкоголя) увеличивает риск на 15%, а 30 граммов красного или обработанного мяса на 8%».

Подчеркивается, что роль кальция в профилактике онкологических заболеваний кишечника требует дальнейших исследований, но имеющиеся данные подчеркивают важность сбалансированного питания для снижения риска рака, особенно в условиях растущей мировой заболеваемости.

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