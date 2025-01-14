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Новости > Внутри Земли обнаружили второе ядро

Внутри Земли обнаружили второе ядро

Александр Панько
13.01.25 13:49
285
Внутри Земли обнаружили второе ядро

В недрах Земли было обнаружено второе ядро. Об этом информирует Международный сейсмологический центр.

Сообщается, что данное открытие существенно меняет устоявшиеся представления о строении планеты.

Ученые говорят, что до момента обнаружения новой структуры было принято считать, что структура нашей планеты включает четыре основных слоя: кору, мантию, внешнее и внутреннее ядра.

Добавляется, что еще одно ядро специалисты сумели найти благодаря инновационному алгоритму, который проанализировал тысячи записей сейсмических волн.

Поясняется, что при температуре около 5 000 градусов раскаленное внутреннее ядро состоит из двух слоев, которые отличаются своими физическими свойствами.

Отмечается, что главным фактором стали различия в поведении сейсмических волн: они распространяются по-разному вдоль экватора и оси вращения Земли.

Стоит указать, что такие аномалии могут быть связаны с изменениями структуры железа, которые возникли на разных этапах охлаждения планеты.

Уверяется теперь, что данное открытие подтверждает ранние гипотезы о сложной структуре земных недр, но для окончательного понимания нужны дополнительные исследования, особенно в труднодоступных регионах планеты.

Ранее австралийцы обнаружили в недрах Земли кое-что необычное.

Тэги: ученые, мир, Земля, наука

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