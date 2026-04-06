Синоптики спрогнозировали, когда в Украине наконец-то прекратятся дожди

Синоптики сообщили украинцам хорошую новость. Уже в воскресенье, 5 апреля, в нашей стране прекратятся дожди.

Как говорят в Гидрометцентра, ожидается ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в северо-восточной части днем местами порывы 15-20 м/с.

Ночью плюс 3-8, днем 10-15 тепла, на юге и юго-востоке до плюс 18.

В Киеве послезавтра также должно быть сухо. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Ночью 4-6 тепла, днем плюс 13-15.

