У Трампа сделали заявление о мобилизации в Украине 18-летних

Советник по нацбезопасности США Майкл Волц поинформировал, что избранный 47-м президентом США Дональд Трамп будет призывать Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет, чтобы привлечь сотни тысяч новых военных. Об этом советник заявил в комментарии abcnews.

Волц, в частности, считает, что многие люди не понимают, что украинцы могут привлечь сотни тысяч новых солдат.

«Когда мы слышим проблемы с моралью или на передовой, смотрите: если украинцы просят весь мир поддержать демократию — нужно, чтобы они сами полностью отдались демократии», — добавил советник.

Напомним, под давлением США в Украине задумываются о мобилизации 18-летних.