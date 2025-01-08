Австралийцы объяснили, почему опасно… ковыряться в носу

Эксперты из университета Гриффита в Австралии рассказали, почему опасно ковыряться в носу. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что был обнаружен механизм, при котором бактерии, проникающие в мозг через поврежденные ткани носа, способны запускать процессы, характерные для болезни Альцгеймера.

Опыт прошел на мышах.

Было установлено, что бактерия Chlamydia pneumoniae, способная вызывать пневмонию, проникает в мозг через обонятельный нерв.

Говорится, что данный процесс усиливается при повреждении тканей носовой полости.

Указывается, что в ответ на инфекцию в мозге грызунов начали откладываться белки амилоид-бета, чьи скопления характерны для болезни Альцгеймера.

Добавляется, что хотя эксперимент проводился на животных, его результаты вызывают обеспокоенность относительно возможных рисков для человека.

Исследователи рассказали: «Мы впервые доказали, что Chlamydia pneumoniae может напрямую проникать в мозг через носовую полость, вызывая патологические изменения, похожие на признаки болезни Альцгеймера».

Австралийцы рекомендуют избегать ковыряния в носу и выщипывания волос, так как эти привычки могут повредить защитные ткани носа.

Ранее японцы сумели вырастить зубы.