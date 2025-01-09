Пошлые комментарии к фото моделей OnlyFans разрушили карьеру немецкого политика

75-летний Бернд Фогель из партии «Альянс Германия» снялся с выборов в Бундестаг, попав в скандал с пошлыми комментариями в Х.

Сообщения в духе «классные сиськи» и «целую твою киску» он оставлял под комментариями моделей OnlyFans.

Партия осудила его действия, назвав их неприемлемыми.

Фогель извинился и снял свою кандидатуру.