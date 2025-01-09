Пошлые комментарии к фото моделей OnlyFans разрушили карьеру немецкого политика

В Украине заболеваемость ОРВИ снизилась почти на 20%
Переговоры Украины и РФ могут состояться в первой половине 2025 года, — CNN
ВР одобрила закон о базовой военной подготовке
Стало известно, будут ли действовать графики в четверг, 9 января
У Трампа хотят найти решение для завершения войны в Украине в течение 100 дней после инаугурации
Украина готова занять место Венгрии в ЕС и НАТО, — МИД
Генштаб подтвердил удар по нефтебазе в Энгельсе, которая обеспечивала топливом аэродром
США планируют объявить внушительный пакет военной помощи Украине
Трамп сделал заявление о сроках завершения войны в Украине и переговорах с РФ
Курск может стать концом для Путина, — The Telegraph