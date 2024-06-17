НАТО обсуждает приведение ядерного оружия к боевой готовности

Члены НАТО ведут переговоры о развертывании большего количества ядерного оружия из-за растущей угрозы России и Китая. Об этом рассказал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью The Telegraph.

Он добавил, что блок должен показать миру свой ядерный арсенал, чтобы отправить прямое сообщение своим врагам.

Столтенберг рассказал, что между членами были живы консультации по изъятию ракет из хранилищ и переводу их в режим ожидания, и призвал к использованию прозрачности в качестве средства сдерживания.

«Я не буду вдаваться в оперативные подробности о том, сколько ядерных боеголовок должно быть в рабочем состоянии, а какие должны храниться, но нам нужно проконсультироваться по этим вопросам. Это именно то, что мы делаем», — сказал Столтенберг.

По его словам, ядерная прозрачность должна быть краеугольным камнем ядерной стратегии НАТО, чтобы альянс был готов к тому, что он назвал более опасным миром.

«Прозрачность помогает передать прямое сообщение о том, что мы, конечно, являемся ядерным альянсом. Конечно, целью НАТО является мир без ядерного оружия, но пока существует ядерное оружие, мы будем оставаться ядерным альянсом, потому что мир, где Россия, Китай и Северная Корея имеют ядерное оружие, а у НАТО нет — это более опасный мир», — сказал генсек.

Он предупредил, что Китай в частности инвестирует значительные средства в современное оружие, включая свой ядерный арсенал, который, по словам Столтенберга, к 2030 году вырастет до 1000 боеголовок.

«И это означает, что в не очень отдаленном будущем НАТО может столкнуться с тем, с чем она никогда раньше не сталкивалась, а это два потенциальных противника с ядерным оружием — Китай и Россия. Конечно, это имеет последствия», — отметил глава альянса.

Напомним, в конце мая Россия начала учения с ядерным оружием.