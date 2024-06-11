Китайцы перечислили продукты для здоровья сердца

Эксперты из Народной больницы провинции Шаньси при Сианьском Университете Цзяо-Тун в Китае назвали продукты, которые благотворно влияют на сердце. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что потребление продуктов, богатых клетчаткой, жирными кислотами, железом, магнием, селеном и витамином В1, коррелирует с более низким риском сердечной недостаточности.

Всего в проведенном исследовании приняли участие 10 766 человек, которые предоставили данные о своем рационе питания и прошли необходимые обследования для оценки сердечной функции и кардиометаболического здоровья.

Специалисты хотели узнать, как воспаление в организме, вызванное неправильным питанием, влияет на риск развития сердечной недостаточности.

В результате выяснилось, что снижение качества питания было достоверно связано с повышением уровня воспаления и увеличением концентрации натрийуретического пептида про-B-типа в организме.

Указывается, что тенденция к повышению уровней NT-proBNP является важным маркером сердечной недостаточности.

Также оказалось, что наиболее низким риск развития такой патологии вследствие воспаления был у людей, рацион которых был сбалансирован по белкам, углеводам, клетчатке (пищевым волокнам), мононенасыщенным и полиненасыщенным жирным кислотам, витамину А, β-каротину, витамину В1, ниацину, фолиевой кислоте, витамину Е, магнию, железу, селену, кофеину, этанолу и n-3 жирным кислотам.

Китайцы говорят, что антиоксидантные свойства селена особенно важны для защиты тканей от окислительного стресса (особой формы повреждения). Витамины А и β-каротин, ниацин, фолиевая кислота и витамин Е имеют решающее значение для лечения сердечной недостаточности и поддержания общей сердечно-сосудистой системы в хорошей форме.

Поясняется, что селен содержится в оливковом масле, морепродуктах, рыбе, маслинах, бобовых, орехах, гречневой и овсяной крупе. Витамины А, Е, фолиевая кислота и β-каротин есть в растительной пище и листовой зелени, а ниацин присутствует в ржаном хлебе, гречке, фасоли.

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