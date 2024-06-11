Американцы узнали о здоровье женщин кое-что пикантное

Эксперты из Калифорнийского университета в Сан-Франциско (США) узнали о женщинах кое-что пикантное. Появились данные их отчета.

В нем сказано, что секс способен защитить женщин от негативного влияния стресса на здоровье.

Указывается, что в проведенном исследовании приняли участие 183 женщины в возрасте от 20 до 50 лет.

Уточняется, что все они являлись мамами детей с расстройством аутистического спектра.

Сообщается, что у тех, кто сообщил как минимум об одном акте сексуальной активности в течение недели наблюдения, был ниже риск метаболических расстройств. Его оценили по уровням инсулина и гормонов лептина и грелина.

Ученые говорят, что регулярная сексуальная активность может защищать женщин от последствий хронического стресса: сердечнососудистых заболеваний, диабета, депрессии, инсульта и ожирения.

Информируется, что это может быть связано с положительным влиянием секса на сон или уровень стресса.

Резюмируется, что любая физическая активность снижает риск метаболических нарушений.

Ранее психологи разгадали пикантную женскую «аномалию».