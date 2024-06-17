Шотландцы обнаружили интересное сходство между людьми и шимпанзе

Эксперты из Сент-Эндрюсского университета в Шотландии выявили любопытное сходство между людьми и шимпанзе. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что обезьяны, как и мы, тоже порой полагаются на удачу, когда сталкиваются с чем-либо неведомым.

Указывается на то, что людям свойственно такое поведение, когда делается предположение о вещах, в которых они не уверены.

Во время опыта шимпанзе показывали две чашки: под одной находилось лакомство, а вот вторая был пустой.

Животным же нужно было выбрать емкость с вознаграждением.

Информируется, что в некоторых вариантах обезьянам показывали, где именно лежит еда, но в другим при этом вовсе не давали подсказок.

Сообщается, ч то после того как подопытный показывал на чашку, ему предлагали еще одну попытку – выбрать вторую емкость или же получить гарантированную, но маленькую порцию угощения в чашке меньшего размера.

В результате выяснилось, что большинство зверушек с большей вероятностью выбирали маленькую чашку, если им не показывали, в какой чашке спрятана большая порция еды.

На втором этапе специалисты добавили несколько чашек, что снизило шансы выбрать правильную емкость.

Оказалось, что выбор шимпанзе зависел от их успеха в первом запуске эксперимента. Так, если сперва животное выбрало не ту чашку, то во второй части эксперимента они с большей вероятностью выберет чашку меньшего размера. Однако если обезьяны сделали правильный выбор в первом раунде, они с большей вероятностью выберут вторую чашку, а не пустышку.

Резюмируется, что данное открытие предполагает, что шимпанзе чувствовали, что им, вероятно, повезло.

Ранее биологи выяснили об обезьянах кое-что необычное.