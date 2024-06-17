Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Шотландцы обнаружили интересное сходство между людьми и шимпанзе

Шотландцы обнаружили интересное сходство между людьми и шимпанзе

Александр Панько
17.06.24 16:40
102
Шотландцы обнаружили интересное сходство между людьми и шимпанзе

Эксперты из Сент-Эндрюсского университета в Шотландии выявили любопытное сходство между людьми и шимпанзе. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что обезьяны, как и мы, тоже порой полагаются на удачу, когда сталкиваются с чем-либо неведомым.

Указывается на то, что людям свойственно такое поведение, когда делается предположение о вещах, в которых они не уверены.

Во время опыта шимпанзе показывали две чашки: под одной находилось лакомство, а вот вторая был пустой.

Животным же нужно было выбрать емкость с вознаграждением.

Информируется, что в некоторых вариантах обезьянам показывали, где именно лежит еда, но в другим при этом вовсе не давали подсказок.

Сообщается, ч то после того как подопытный показывал на чашку, ему предлагали еще одну попытку – выбрать вторую емкость или же получить гарантированную, но маленькую порцию угощения в чашке меньшего размера.

В результате выяснилось, что большинство зверушек с большей вероятностью выбирали маленькую чашку, если им не показывали, в какой чашке спрятана большая порция еды.

На втором этапе специалисты добавили несколько чашек, что снизило шансы выбрать правильную емкость.

Оказалось, что выбор шимпанзе зависел от их успеха в первом запуске эксперимента. Так, если сперва животное выбрало не ту чашку, то во второй части эксперимента они с большей вероятностью выберет чашку меньшего размера. Однако если обезьяны сделали правильный выбор в первом раунде, они с большей вероятностью выберут вторую чашку, а не пустышку.

Резюмируется, что данное открытие предполагает, что шимпанзе чувствовали, что им, вероятно, повезло.

Ранее биологи выяснили об обезьянах кое-что необычное.

Тэги: ученые, мир, наука, обезьяна

Комментарии

Статьи

11.05.24 18:53

ТОП 7 фильмов о материнстве

Автор: Агата Кловская

Дайджест

Ахметов и операция «Тариф»
27.05.24 21:54

Ахметов и операция «Тариф»

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
17.06.24 18:01

Сборная Украины разгромно проиграла Румынии на старте Евро-2024

17.06.24 16:16

В России резко дорожает доставка товаров из Китая

17.06.24 15:51

Украина на первом этапе ожидает мобилизацию не менее 4000 заключенных, — Малюська

17.06.24 15:31

Стала известная еще одна польза от игры в «Тетрис»

17.06.24 15:07

Ребров назвал состав сборной Украины на стартовый матч Евро-2024 против Румынии

17.06.24 14:56

«Укрэнерго» сократило время отключений света до вечера

17.06.24 14:50

Деокупация ЗАЭС приблизилась, — Зеленский

17.06.24 14:39

НАТО обсуждает приведение ядерного оружия к боевой готовности

17.06.24 14:09

Японцы поведали о небывалой пользе томатного сока

17.06.24 18:01

Сборная Украины разгромно проиграла Румынии на старте Евро-2024

17.06.24 15:07

Ребров назвал состав сборной Украины на стартовый матч Евро-2024 против Румынии

17.06.24 14:56

«Укрэнерго» сократило время отключений света до вечера

17.06.24 14:39

НАТО обсуждает приведение ядерного оружия к боевой готовности

17.06.24 12:16

Зеленский назвал условия для переговоров с Россией

17.06.24 10:46

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 527 390 солдат

17.06.24 10:15

Зеленский подвел итоги Саммита мира

17.06.24 09:33

В ОП обнародовали коммюнике Саммита мира

15.06.24 09:15

Сегодня - 108 лет со дня рождения украинского кинопродюсера Алексея Ярмольского

14.06.24 16:21

Пять стран готовы передать Украине системы Patriot, — Байден

11.06.24 04:28

Американцы узнали о здоровье женщин кое-что пикантное

11.06.24 03:04

Итальянцы выявили неожиданный способ борьбы с болезнями Альцгеймера и Паркинсона

11.06.24 10:41

Маск наехал на Apple из-за искусственного интеллекта

11.06.24 02:53

Китайцы перечислили продукты для здоровья сердца

11.06.24 09:55

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 520 850 солдат

11.06.24 00:44

Нейробиологи рассказали, чем полезны головоломки

11.06.24 16:21

В Риме произошло необычное ограбление

12.06.24 16:52

Американцы поведали, как правильно есть темный шоколад

13.06.24 15:37

Ученые рассказали, как космическое облако заморозило Землю

11.06.24 10:11

Появился искусственный интеллект от Apple

Фото и Видео
Появилось видео, как Обама спас Байдена от позора
Появилось видео, как Обама спас Байдена от позора
Появилось видео, как Обама спас Байдена от позора
Появилось видео, как Обама спас Байдена от позора
В Индии столкнулись два поезда – погибло немало людей
В Индии столкнулись два поезда – погибло немало людей
Пиранька: боец ВСУ попала в скандал из-за бордов с "выпадающей грудью"
Пиранька: боец ВСУ попала в скандал из-за бордов с "выпадающей грудью"
Установлен мировой рекорд скорости электромобиля - 438,7 км/ч
Установлен мировой рекорд скорости электромобиля - 438,7 км/ч
Самый высокий пёс из ныне живущих: такого звания удостоился немецкий дог Кевин
Самый высокий пёс из ныне живущих: такого звания удостоился немецкий дог Кевин
Билли Айлиш с 11 лет смотрела порно и заработала сонные параличи
Билли Айлиш с 11 лет смотрела порно и заработала сонные параличи
Сумерки богов (2024): тизер и дата выхода анимационного сериала, в котором много насилия и секса
Сумерки богов (2024): тизер и дата выхода анимационного сериала, в котором много насилия и секса
Появилось видео, как Байден снова «потерялся» на публике
Появилось видео, как Байден снова «потерялся» на публике
В итальянском парламенте произошла эпичная драка
В итальянском парламенте произошла эпичная драка
Жуткий пожар в Кувейте оборвал десятки жизней – видео с места трагедии
Жуткий пожар в Кувейте оборвал десятки жизней – видео с места трагедии
fraza.com
Новости блогосферы
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
19.03.24 22:31

Война в Украине продлится до мая 2025 года?
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.