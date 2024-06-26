Мессенджер ICQ официально «умер»

Мессенджер ICQ, который с 2010-го года принадлежит российской социальной сети VK, официально закрылся. Произошло это в среду, 26 июня.

Это подтвердили разработчики.

Закрытие «аськи» было объявлено 24 мая.

Напомним, что ICQ представляет собой мессенджер с поддержкой голосовой и видеосвязи. Его поддерживали Android, iOS (iPhone), Windows Phone, Nokia Symbian, Nokia S40, а также ОС Windows.

Первый выпуск «аськи» произошел 15 ноября 1996-го года, а последнее обновление случилось 3 января этого года.

Ранее в YouTube появилась функция Hype.