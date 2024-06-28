Прогноз погоды: синоптики обещают украинцам жару на выходные

Синоптики поведали, какой будет погода в Украине в ближайшие выходные. Появился прогноз Гидрометцентра.

Эксперты небесной канцелярии говорят о том, что в субботу, 29 июня, должно быть без осадков. Только днем в большинстве западных областей прогнозируются кратковременные дожди и грозы, местами выпадет град, ожидаются шквалы 15-20 м/с.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Ночью плюс 15-20, днем 27-32 тепла, в Карпатах плюс 22-27.

В Киеве завтра будет сухо. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Ночью 18-20 тепла, днем около плюс 30.

Сообщается, что в воскресенье, 30 июня, по стране будет без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Ночью 16-21 тепла, днем плюс 30-34.

В украинской столице послезавтра также будет сухо. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Ночью около 20 тепла, днем плюс 31-33.

Ранее синоптик предупредила украинцев о возвращении жары.