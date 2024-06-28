«Укрэнерго» прогнозирует рост потребления из-за жары и предупредило об отключениях

В пятницу, 28 июня, облэнерго применяют плановые графики ограничений на протяжении всех суток. По прогнозу, из-за жары потребление сегодня днем и вечером предполагается на 2,5% выше, чем вчера. Об этом сообщает пресс-служба «Укрэнерго».

«Пожалуйста, в периоды, когда свет по графику возвращается, экономно потребляйте электрическую энергию. Не включайте одновременно мощные электроприборы», — говорится в сообщении.

В «Укрэнерго» напомнили, что информацию о том, как именно ограничения влияют на графики почасовых отключений в каждой области, можно узнать на официальных сайтах облэнерго и их площадках в соцсетях.

Напомним, в Минэнерго рассказали, будут ли отключения света на выходных.