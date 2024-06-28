В киевском метро погибла женщина

Утром пятницы, 28 июня, в Киеве произошла трагедия. На станции метро «Золотые ворота» под колесами поезда погибла женщина, сообщает ГСЧС.
Отмечается, что спасатели с помощью гидравлического инструмента уже деблокировали ее тело из-под вагона.
Уточняется, что погибшую зажало под первым вагоном поезда.
Подробности инцидента сейчас выясняет полиция.
В социальных сетях пишут, что у женщины закружилась голова, после чего она упала на рельсы.
Движение метро на участке уже восстановлено.
Ранее мы писали, что в Киеве человек попал под поезд метро.