Как оказалось, злые дети… быстрее стареют

Эксперты из университета штата Техас в Остине (США) узнали кое-что важное о психике детей. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что была выявлена взаимосвязь между проблемами психического здоровья у детей и ускоренным биологическим старением.

Оказалось, что несовершеннолетние с интернализующими психическими расстройствами (к ним относятся депрессия, тревожность и другие эмоциональные состояния), а также дети с агрессивным поведением, как правило, имеют более высокие показатели метилирования ДНК.

Поясняется, что индикаторы метилирования ДНК представляют собой биомаркеры, основанные на закономерностях, которые включают добавление метильных групп к молекуле ДНК.

Сообщается, что эти химические группы, состоящие из одного атома углерода, связанного с тремя атомами водорода (–CH3).

Добавляется, что они регулируют экспрессию генов, включая или выключая гены.

Информируется, что исследования выявили, что эти изменения связаны со старением.

Также американцы разработали методы использования данных о метилировании ДНК для расчета биологического возраста человека.

Ученые оценили данные Техасского проекта близнецов, в который вошли 1183 близнеца, набранных из списков государственных школ в Техасе.

Было выявлено, что дети из более неблагополучных районов, как правило, имели худшие симптомы психического здоровья во всех сферах, за исключением расстройства поведения, с более выраженными проблемами интернализации и внимания.

Таким же образом более высокий биологический возраст наблюдался у детей, которые, по словам родителей, были более агрессивными.

Подчеркивается связь между психическим здоровьем детей и их биологическим возрастом.

Резюмируется, что ассоциации были основаны на полученных от родителей данных, поэтому результаты могут быть не вполне точны.

Ранее британцы поведали о страшных последствиях психологических травм у детей.