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Новости > Украина не выигрывает войну, у нее заканчиваются люди и солдаты, — Трамп

Украина не выигрывает войну, у нее заканчиваются люди и солдаты, — Трамп

Агата Кловская
28.06.24 09:48
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Украина не выигрывает войну, у нее заканчиваются люди и солдаты, — Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Украина не выигрывает войну против России. Об этом он заявил на дебатах с действующим президентом Америки Джо Байденом.

Трамп отметил, что у страны заканчиваются люди и солдаты.

«Украина не выигрывает эту войну. У них заканчиваются люди, у них заканчиваются солдаты. Они потеряли так много людей. Они потеряли эти величественные города с золотыми тысячелетними куполами — и все из-за него (Байдена) и глупых решений, которые он принял. Россия никогда бы не напала, если бы я был президентом», — заявил Трамп.

Также он отметил, что при его президентстве Путин не забирал земли.

«Россия забрала много земли при Обаме, при Байдене. А при мне — нет. Путин знал, что со мной нельзя играть», — сказал кандидат в президенты США.

Напомним, Байден и Трамп на дебатах поспорили об Украине.

Тэги: Украина, дебаты, Дональд Трамп, Джо Байден, война в Украине

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