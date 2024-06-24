Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 535 660 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на понедельник, 24 июня.

Сообщается, что были ликвидированы уже 535 660 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 8 031 танк, 15 413 боевых бронированных машин, 14 246 артиллерийских систем, 1 108 РСЗО, 863 средства ПВО, 359 самолетов, 326 вертолетов, 11 382 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 323 крылатые ракеты, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 19 304 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 2 397 единиц специальной техники.

Ранее Столтенберг объяснил, почему нужно принять Украину в НАТО.