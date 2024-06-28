Листинг $HMSTR: игра Hamster Kombat может уничтожить TON, NOT и рост Telegram

Если суперпопулярная игра-тапалка Hamster Kombat вдруг по какой-то причине провалится, криптомир и пользователей соцсетей ждет огромное разочарование людей во всех мини-приложениях Telegram, а также в криптовалютах от Павла Дурова — TON и NOT. Об этом пишет Web3_Vibes.

Учитывая, что игроков Hamster Kombat слишком много, а ожидания на фоне успеха листинга игровой криптомонеты NOT также очень высоки — большинство все же может быть разочаровано, отмечает издание.

В среднем аирдроп монеты Notcoin (NOT) составлял около $250 на пользователя. Возможно, Hamster Kombat (HMSTR) выдаст не более $50.

«Скорее всего, после листинга $HMSTR интерес к приложениям Telegram упадет, и никто не сможет привлечь столько игроков», — утвеждает Web3_Vibes.