Листинг $HMSTR: игра Hamster Kombat может уничтожить TON, NOT и рост Telegram

Израиль передаст Украине системы Patriot. Решение вот-вот примут, — источник
«Укрэнерго» прогнозирует рост потребления из-за жары и предупредило об отключениях
В Минэнерго рассказали, будут ли отключения света на выходных
Демократы в США заговорили о возможной смене Байдена на другого кандидата на выборах
Украина не выигрывает войну, у нее заканчиваются люди и солдаты, — Трамп
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 540 490 солдат
В Резерв+ установили бронь от мобилизации
Зеленский прибыл в Брюссель, где подпишет несколько соглашений о безопасности
Орбан требует признать все Закарпатье «традиционно венгерским», — СМИ
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