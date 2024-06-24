Выявлен неожиданный вред каннабиса

Эксперты из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе (США) выявили неожиданный вред каннабиса. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что употребление травки в любом виде хотя бы раз в год почти вдвое повышает риск тяжелой формы коронавируса.

Свои данные ученые основывали на анализе медицинских записей 72,5 тысяч человек, обращавшихся с COVID-19 в учреждения здравоохранения в 2020-2021-х годах.

Ведущий автор исследования, доктор Ли-Шиун Чен поведал: «В обществе есть мнение, что вред для здоровья от каннабиса меньше по сравнению со спиртным и табаком».

Он добавил: «Употребление этого психоактивного вещества серьезно повышает риск госпитализации и попадания в реанимацию при заражении коронавирусом».

Указывается на то, что больные этой заразой, сообщившие, что они употребляли каннабис в предыдущем году, имели на 80% больше шансов быть госпитализированными и на 27% чаще помещались в отделения интенсивной терапии, чем пациенты, которые не употребляли травку.

Отмечается, что курильщики табака с коронавирусом на 72% чаще попадали в больницу и на 22% чаще нуждались в интенсивной терапии, чем некурящие.

Резюмируется, что каннабис подавляет иммунную систему, подрывая способность организма бороться с вирусными инфекциями, в связи с чем не имеет значения, в какой форме он попадает в тело.

Ранее в Таиланде мужчина лишился пениса после употребления марихуаны.