Селин Дион показала жуткие кадры своей болезни

Селин Дион поделилась моментами борьбы с её редким и неизлечимым заболеванием — синдромом мышечной скованности.

В новом документальном фильме о певице показали, как выглядят приступы этой болезни: Селин Дион бессильно лежит, не в силах пошевелиться, кричит и плачет от невыносимой боли.

Этим недугом Селин Дион страдает уже 17 лет, но рассказать о нём она решила совсем недавно, когда скрывать это было уже невозможно. В прошлом году из-за болезни Дион была вынуждена отменить свои концерты на неопределённый срок.