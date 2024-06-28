В Украине стартовала уборка урожая зерна

В Украине началась уборка ранних зерновых и зернобобовых культур. Она проходит в 16 областях нашей страны.

О темпах работ поведало министерства аграрной политики и продовольствия.

Отмечается, что уже намолотили 721,4 тысячи тонн зерна с 209,8 тысяч гектаров.

Уточняется, что было намолочено 36,2 тысячи тонн пшеницы с 36,2 тысяч гектаров при урожайности 31,2 центнера с гектара; 545,7 тысяч тонн ячменя с 145,8 тысяч гектаров при урожайности 37,4 центнера с гектара; 56,3 тысяч тонн гороха с 25, 9 тысяч гектаров при урожайности 21,7 центнера с гектара.

Также говорится, что семь областей приступили к сбору рапса, которого уже намолотили 63,6 тысячи тонн с 31,7 тысячи гектаров.

Добавляется, что аграрии Одесской области лидируют по темпам обмолота зерновых, которых убрано с 85,7 тысяч гектаров.

Резюмируется, что аграрии Тернопольской области лидируют по урожайности, которая составляет 78,1 центнера с гектара.

Ранее стало известно, какой будет украинская посевная в 2024-м году.