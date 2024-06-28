Хамстер комбат: что это и когда листинг?

Бычий рынок приносит за собой забавные, но сомнительные тренды, на которых некоторым все же удается заработать. Теперь в сегменте новый лидер — Hamster Kombat, породивший множество мемов и смешных видео.

Разбираемся в особенностях, преимуществах и недостатках игры.

Что такое Hamster Kombat

Hamster Kombat — это мини-приложение в Telegram, в котором игроки кликают на изображение хомяка для получения виртуальных монет. Приложение работает только в мобильной версии мессенджера.

В Hamster Kombat нет доната, пользователи тратят лишь свое время. Им предлагают взять на себя роль CEO криптовалютной биржи и привести ее к успеху. Можно даже выбрать одну из крупнейших торговых платформ, но решение ни на что не повлияет. Сюжета в игре нет. Основной геймплей — тапание на хомяка и улучшение карточек.

В первой вкладке Exchange пользователь видит своего персонажа, которого можно прокачать до 10 уровня (левый верхний угол) путем накопления монет. Например, на пятый (Diamond) нужно 1 млн единиц, а на девятый (Grandmaster) — 100 млн. Пока что уровень лишь меняет внешний вид персонажа и переводит игрока в другую лигу.



На том же экране видно основной показатель в игре — прибыль в час. Слева внизу от хомяка — энергия, которая расходуется при тапах и восстанавливается по три единицы в секунду. Кликать бесконечно не получится.

В правом нижнем углу — Boost. Здесь можно за монеты увеличить прибыль за тап, запас энергии и воспользоваться ее бесплатным полным восстановлением. Но не чаще раза в час и только шесть раз в сутки.

Во второй вкладке Mine находятся все карты игрока, повышающие прибыль в час. Они разделены на четыре категории, каждая погружает новичка в криптоиндустрию.

Например, в разделе Markets упоминаются стейкинг, шиткоины, фан-токены, DeFi 2.0, GameFi, ДАО, маржинальная торговля, трейдинговые боты и другое. В разделе PR&Team можно прокачать карточки X, TikTok, CoinDesk, Cointelegraph, а в Legal — познакомиться с KYC, AML, SEC и получить лицензии разных регионов и стран.

Самые ценные варианты — в категории Specials. Здесь некоторые карты приурочены к определенным событиям. Например, листинг Notcoin, добавление USDT в сеть TON, интервью Павла Дурова американскому журналисту Такеру Карлсону, Bitcoin Pizza Day, различные конференции и прочее.

В третьей вкладке — реферальная ссылка для приглашения друзей и описание наград за это. В четвертой — простые задания (выбрать биржу, подписаться на соцсети, посмотреть видео) для получения монет. В пятой позже появятся миссии для получения аирдропа.

Листинга Hamster Kombat

Согласно дорожной карте на официальном сайте проекта, в июне разработчики намерены добавить прелистинговый Web3-квест. На июль запланировано Token Generation Event — событие выпуска токенов, за которым обычно следует листинг.

Однако в команде Hamster Kombat не называют даже примерные сроки появления токенов на криптовалютных биржах. Неизвестно, по какой цене они будут торговаться на старте. Также ознакомиться с токеномикой проекта в white paper нет возможности — кнопка на сайте неактивна, документа нет в публичном доступе.

6 июня разработчики сообщили, что аирдроп будет зависеть от показателя «Прибыль в час», а не баланса монет. Также они учтут «некоторые другие параметры активности», которые пообещали раскрыть позже.

Несмотря на ожидания пользователей и ажиотаж вокруг игры, Hamster Kombat никогда не гарантировал доход игрокам. Проект стал успешным на фоне популярности Notcoin, но не обязательно повторит его судьбу с листингом.

Web3-предприниматель Владимир Менаскоп в комментарии ForkLog отметил, что проект готовит листинг в удачное время.

«HMSTR — это вшитая гиперинфляция. Нужна ли она кому-то из бирж — не знаю, но время мем-токенов еще точно не прошло, а экосистема TON входит в топ-10 по разным показателям», — считает он.

CCO HAPI Марк Лецюк полагает, что листингу на Binance, Coinbase и Kraken может помешать комплаенс. Для попадания на крупнейшие криптовалютные биржи проекту потребуется пройти серьезную юридическую проверку.

«Не думаю, что они откажутся от проведения аирдропа, иначе сразу вся сфера потеряет веру. Если самый крупный после Notcoin проект откажется от аирдропа, то вся индустрия Telegram-тапалок пошатнется, как сейчас в сегменте ретродропов кейсы ZKsync и LayerZero подпортили картину», — заявил эксперт.

При этом Лецюк уверен, что из-за обилия ботов каждый игрок получит меньше, чем это было в Notcoin.

«HMSTR не будет стоить дороже NOT, потому что Notcoin — более трастовый проект, который поддерживал сам Telegram. Я считаю, что аирдроп они проведут, но люди будут немного разочарованы. Все снимут розовые очки и перестанут надеяться, что потыкают в экран с 10 аккаунтов и на каждом получат по $300–500», — добавил CCO HAPI.

Кто создал Hamster Kombat

Создатели игры сохраняют анонимность и общаются с аудиторией от лица хомяков. Однако журналисты выяснили, что они могут быть связаны с РФ.

Согласно источникам The Bell, к созданию игры приложил руку российский IT-предприниматель Эдуард Гуринович. Ранее в Telegram-канале «Жаба и гадюка» отметили, что 14 марта одновременно с основным доменом проекта зарегистрировали также дополнительный — hamsterkombat.com.

Заявленная при оформлении почта — [email protected] — принадлежит кипрской компании Arenum ltd., среди акционеров которой российские предприниматели Эдуард Гуринович, Александр Зеленщиков и Александр Пасечник.

В тематических чатах называют еще одним аргументом в пользу версии о создателях из РФ появление мерча проекта на российском маркетплейсе Ozon.

По словам Менаскопа, анонимность создателей не является большой проблемой.

«Анонимных проектов в крипте хватает: от биткоина до YFI и других. Я часто использую DeFi, и там каждый пятый-седьмой проект анонимен. Анонимность — это здорово, но когда она вместе с децентрализацией и открытостью. Иная анонимность — это яд», — пояснил он.

С ним согласен CCO HAPI. В комментарии ForkLog он назвал анонимность «довольно мнимой в современном Web3», поскольку вычислить создателей проекта не составит большого труда, но усомнился в появлении такого запроса.

Мошенники в Хамстер комбат

Хотя в Hamster Kombat еще нет функции вывода внутриигровых монет, аналитики уже предупредили о появлении мошенников.

Исследователи F.A.C.C.T. обнаружили около 200 ресурсов, которые предлагают посредничество в зачислении валюты на TON-кошелек через его привязку к приложению. Так злоумышленники получают полный контроль над активами пользователя.

Другая схема — рассылка фишинговых ссылок якобы для входа в Telegram и запуска бота Hamster Kombat. При переходе по ним пользователи теряют доступ к аккаунтам.

Игроков Hamster Kombat также могут обмануть, пообещав «накрутить» рефералов за деньги. Мошенники получают оплату и исчезают без выполнения обязательств.

Опрошенные ForkLog эксперты сошлись во мнении, что главная угроза для пользователей Hamster Kombat — это фишинг.

«Аудитория неподготовленная и привыкшая кликать на все подряд. А что такое фишинг? Это когда покупают спам-базу, рассылают на миллионы адресов и ждут, что люди перейдут по ссылке и отдадут что-то: будут это средства из TON-кошелька или данные карты — вопрос отдельный», — пояснил Менаскоп.

Web3-предприниматель также допустил потери пользователей после листинга.

«Всегда можно попасть на поддельный бот — фишинговую тапалку. Но, главное, тапая по экрану, теряешь самый драгоценный ресурс — время. Я даже не говорю о ботофермах, некоторые дома регистрируют много аккаунтов с каждого девайса, заходят каждый час, ставят будильники. Спустя два месяца человек получит по $10 на каждый аккаунт и не окупит свое время», — отметил CCO HAPI.

Деньги из воздуха

24 июня команда Hamster Kombat отчиталась о достижении отметки в 200 млн игроков. Нет возможности проверить эту информацию, однако бурные обсуждения в соцсетях и большая аудитория проекта на разных площадках подтверждают его популярность.

На момент написания на Telegram-канал игры подписаны 46 млн пользователей, на аккаунт в YouTube — 29,3 млн, в X — 10,2 млн.

Помимо Hamster Kombat, набирают популярность и другие кликеры: Blum, Catizen, MemeFi, TapSwap. Последний 24 июня упомянул в своем Telegram-канале Павел Дуров.

Наверняка активная аудитория криптоиндустрии не так себе представляла то самое массовое принятие. Однако Hamster Kombat действительно имеет отношение к отрасли: предлагает привязку криптовалютного кошелька, а также намерен провести аирдроп и листинг цифрового токена.

Помимо этого, Hamster Kombat взял на себя образовательную миссию, чтобы новички криптоиндустрии в игровом формате познакомились со сложной и обширной терминологией.

На текущем этапе трудно прогнозировать исход нового массового увлечения. Возможно, некоторые смогут неплохо заработать на простой игре. Но не исключено, что никакого листинга не будет или игроки получат ничтожно малые суммы.

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