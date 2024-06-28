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Новости > Израиль передаст Украине системы Patriot. Решение вот-вот примут, — источник

Израиль передаст Украине системы Patriot. Решение вот-вот примут, — источник

Александр Панько
28.06.24 11:38
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Израиль передаст Украине системы Patriot. Решение вот-вот примут, — источник

Израиль в ближайшее время может принять решение о передаче Украине систем противовоздушной обороны Patriot. Это зависит от того, начнется ли полномасштабная война с «Хезболлой» в Ливане. Об этом сообщил источник в Минобороны Израиля.

На прошлой неделе министр обороны Украины Рустем Умеров и министр обороны Израиля Йоав Галант обсуждали возможность передачи США нескольких систем Patriot, которые потом будут поставлены Украине.

«Решение пока не принято, но будет принято вот-вот», — сказал собеседник.

Он уточнил, будет ли решение — зависит от того, начнется ли полномасштабная война в Ливане, если нет — тогда системы будут переданы Украине.

Напомним, Украина и США договариваются с Израилем о передаче 8 систем Patriot.

Тэги: Украина, Израиль, ПВО

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