Израиль передаст Украине системы Patriot. Решение вот-вот примут, — источник

Израиль в ближайшее время может принять решение о передаче Украине систем противовоздушной обороны Patriot. Это зависит от того, начнется ли полномасштабная война с «Хезболлой» в Ливане. Об этом сообщил источник в Минобороны Израиля.

На прошлой неделе министр обороны Украины Рустем Умеров и министр обороны Израиля Йоав Галант обсуждали возможность передачи США нескольких систем Patriot, которые потом будут поставлены Украине.

«Решение пока не принято, но будет принято вот-вот», — сказал собеседник.

Он уточнил, будет ли решение — зависит от того, начнется ли полномасштабная война в Ливане, если нет — тогда системы будут переданы Украине.

Напомним, Украина и США договариваются с Израилем о передаче 8 систем Patriot.