В ISW объяснили, какой эффект будет иметь уничтожение Крымского моста

Керченский мост, соединяющий Россию и Крым, остается важным для поддержки оккупации полуострова. В случае, если удары ВСУ разрушат объект, способность российских войск поддерживать оккупацию снизится. Об этом свидетельствует отчет американского Института по изучению войны (ISW).

Аналитики отмечают, что удары ВСУ по мосту средствами дальнего радиуса действия разорвут важный канал связи для российских сил, базирующихся в оккупированном Крыму.

Разрушение Крымского моста заставит российских военных полагаться на длинный маршрут вдоль северного побережья Азовского моря и усугубит уязвимые места для ВСУ.

Аналитики также привели слова главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова, также говорившего о логистической цепи: достаточное количество предоставленных США ракет большой дальности ATACMS могут позволить ВСУ нанести удар по Керченскому мосту и разорвать важную российскую наземную линию связи между оккупированным Крымом и Россией.

«Буданов сказал, что Украина может изолировать оккупированный Крым, который российские военные используют как тыловой плацдарм, путем нанесения ракетных ударов большой дальности ATACMS по мосту через Керченский пролив», — говорится в отчете.

Напомним, глава СБУ Василий Малюк заявил, что Украина имеет потенциал для полного уничтожения Крымского моста, всему свое время.