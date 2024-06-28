В Минэнерго рассказали, будут ли отключения света на выходных

В Украине ситуация с энергоснабжением остается сложной. Несмотря на жару, на выходных могут обойтись без отключений света. Об этом заявила замминистра энергетики Светлана Гринчук в эфире телемарафона.

«Традиционно на выходные снижается потребление. Однако сейчас трудно спрогнозировать, потому что жара», — сказала она.

Гринчук выразила надежду, что «удастся немного уменьшить графики отключения или избежать даже».

«Но ситуация продолжает оставаться сложной, хоть и стабильной и контролируемой», — добавила чиновница.

Напомним, в Yasno объяснили, почему в Киеве больше отключений, чем по Украине.