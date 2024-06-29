Вода в пластиковых бутылках: вред от солнечного света

Солнечный свет может сделать воду в пластиковых бутылках опасной. Об этом пишет IFLScience.

Ученые из Университета Цзинань в Китае выяснили, что под воздействием ультрафиолетового излучения пластиковые бутылки с водой выделяют вредные вещества:

— алкены,

— спирты,

— альдегиды,

— даже канцерогены.

По мнению ученых, регулярное употребление такой воды может представлять серьезную угрозу для здоровья.