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Новости > Остап Доскич и Юрий Доскич: горе-бизнесмены разворовывают Украину, - СМИ

Остап Доскич и Юрий Доскич: горе-бизнесмены разворовывают Украину, - СМИ

Автор: «Фраза»
29.06.24 23:58
56
Остап Доскич и Юрий Доскич: горе-бизнесмены разворовывают Украину, - СМИ

Остап Доскич и Юрий Доскичи — львовские бизнесмены, которые со своим состоянием могли бы спокойно попасть в рейтинг самых богатых украинцев по версии делового издания «Форбс». Но их там нет, и вообще предприниматели не охотно публично рассказывают о том, как они достигли столь значительных высот. Как пишет Антикор, Остапа и Юрия Доскича можно понять — компании, основанные семьей Доскичей, регулярно приводят к уголовным делам.

Вот, что далее пишет издание:

«Любимые статьи Уголовного кодекса Украины львовских бизнесменов — это уклонение от уплаты налогов, легализация средств, полученных преступным путем, хищение государственного имущества и другие. С таким багажом большинство людей уже давно бы оказались за решеткой, однако у Доскичев все под контролем. Как мы ранее отмечали, дела против их бизнесов «странно» попадают в руки судьям, замеченным в коррупции, непонятном происхождении средств и откровенных неправосудных решений. Также и правоохранительные органы не спешат вручать бизнесменам подозрения. Ни одно из десятков уголовных производств, начатых против бизнесов семьи Доскичев, не дошло до логического завершения — виновные не были осуждены. Таким образом, по нашим подсчетам, если свести всю сумму ущерба по уголовным производствам, в которых фигурируют компании братьев Доскичей и приближенных к ним предприятий, государство недосчиталось более миллиарда гривен. И это только то, что мы смогли обнаружить. Каков реальный ущерб от махинаций компаний львовских предпринимателей, остается только догадываться. Однако, как нам кажется, в период войны, когда все государство занимается волонтерской деятельностью, собирая по крупицам средства для самого необходимого на фронте, этой суммы ущерба было бы достаточно для длительного тюремного заключения. Деятельность братьев Доскичей охватывает сразу десятки отраслей. Однако наибольшую прибыль им приносят сферы производства кабелей, изделий из меди, пластмассы, строительство и другие. Для того чтобы продемонстрировать лишь часть криминальных схем, которые внедряют компании Юрия и Остапа Доскичев, необходимо ознакомиться с материалами уголовных производств.

Наиболее громкое дело, которое расследуется против предприятий львовских братьев, сейчас «заглохло». Почему так произошло — вопрос, конечно, риторический. Однако еще несколько лет назад у производства была огромная перспектива. Речь идет об уголовном производстве, № 12020000000000709 , внесенном в ЕРДР 18.07.2020 по факту завладения средств должностными лицами ТЗДО «ГАЛ-КАТ», в особо крупном размере, по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 191 УК Украины. Хотя установленная сумма ущерба в этом уголовном производстве относительно невелика, однако есть два важных момента: во-первых, оно касается схемы хищения средств акционерного общества «Укрзализныця». Во-вторых, в судебных документах по проведению процессуальных действий в производстве, прямо указывались братья Доскичи и их участие в хищении имущества УЗ.


Это производство особенно активно расследовалось в 2020-2021 годах. Источники «АНТИКОРа» в правоохранительных органах сообщили, что 22 января 2021 по месту нахождения предприятия «Галицкая кабельная компания», принадлежащего братьям Доскичам, были проведены обыски, изъяты важные для расследования уголовного производства документы, однако уже в октябре того же года управление НПУ по согласованию с Офисом генерального прокурора Украины принимает решение о закрытии производства. Как заявил наш источник в правоохранительных органах: «Это произошло именно после того, когда были собраны неопровержимые доказательства участия братьев Доскичей и, по меньшей мере, их трех предприятий в схематозе вокруг «УЗ». Это уголовное производство является «демонстративным», ведь оно нам показывает реальное положение вещей: в материалах уголовного производства безапелляционно было указано, что братья Доскичи являются участниками преступной схемы, однако после активных следственных действий дело закрывают.

Не все проблемы удается улаживать. Одно из уголовных производств, которое в настоящее время активно расследуется следователями по особо важным делам Государственного бюро расследований, внесено в ЕРДР под № 42023000000000709 от 28.04.2023 по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 362 УК Украины, то есть кража, подделка документов и несанкционированное вмешательство в компьютерные системы. Если кратко объяснить, в чем именно подозреваются предприятия братьев Доскичев и еще десятки компаний, это массовый многошаговый схематоз. В производстве была кража налоговых лимитов, фиктивные соглашения и вывод средств, уплаченных по государственным контрактам. Ущерб на сегодняшний день доподлинно неизвестен, однако он составляет не менее 300 миллионов гривен, что является рекордом для производств, в которых фигурируют львовские бизнесмены Остап и Юрий Доскичи.

Даное уголовное производство является активным, последние следственные действия у него проводились в начале июня этого года, однако и здесь ДБР получает «палки в колеса». Самый «гуманный» украинский суд Печерский районный суд столицы не удовлетворил ходатайство следователей о проведении обысков в предприятиях, причастных к махинациям.

Но Доскичи схематозят не только своими руками. Ранее мы рассказывали о том, что, вероятно, братья, используя подставных лиц, открыли компанию «Укр-Медь», которая просуществовала всего 2 года и 3 месяца, однако за это время успела стать фигурантом уголовного производства, внесенного в ЕРДР № 4201810000000908 от 28.09.2020 по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 УК Украины (уклонение от уплаты налогов и легализация доходов, полученных преступным путем). Предприятие резко стало банкротом, оставив за собой долг перед налоговой в размере 117 миллионов гривен и уголовное производство. Относительно криминала возникла интересная ситуация: учитывая, что в схеме, по данным следствия, участвовало более ста компаний, подсчитать убытки не удалось (или не захотели). Однако, как нам заявили источники в следствии, речь идет о сотнях миллионов, а возможно и миллиарде гривен, однако пока установить истину в производстве не удастся, ведь следователи «не успели» его расследовать, дело было закрыто по срокам давности.

Но, кроме откровенных уголовных схем, в которых принимают участие компании, принадлежащие в свою очередь братьям Доскичам, мы также обратили внимание на постоянные проблемы с налоговой у этих же предприятий. Большинство бизнесов львовских олигархов испытывают проблемы с уплатой налогов, что подтверждается налоговыми сообщениями-решениями. Их массив удивляет — речь идет о сотнях постановлений ГНС о взыскании неуплаченных налогов с компаний Доскичев.

10 января 2023 ДПС Львовской области провели проверку компании «Укр-Полимер». В ходе проверки было установлено, что предприятие Доскичев уклонялось от уплаты налогов при таможенном оформлении товаров, как следствие было принято налоговое уведомление-решение от 13.02.2023 № 2732/13-01-04-07 /37986336 о доначислении налогового обязательства 29 грн и применение 145 825 грн штрафных санкций.

А еще одной схемой уклонения от уплаты налогов, которыми пользуются компании Доскичев, так называемые «карусели». В целях уменьшения прибыли собственных предприятий они заключают между ними несуществующие соглашения. Таким образом компании получают меньшую налоговую нагрузку. Об этом узнали сначала фискалы, как свидетельствуют данные налоговой проверки:


В дальнейшем начат целый ряд уголовных производств: от 28.09.2018 № 42018100000000908 по признакам уголовных правонарушений, предусмотренного ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 УК Украины, от 13.11.2017 под № 4201700000003630 по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205 УК Украины, фигурантом которых является ООО «Укрмедь»; от 13.11.2017 под № 4201700000003630 по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205 УК Украины, фигурантом уголовного дела является ОДО «Укр-Алюминий»; от 24.04.2020 № 42020000000000776 по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 366 УК Украины, внутри которого фигурирует ООО «Галич-Мет».

Такой масштаб хищений абсолютно рекордный. Кажется, что даже компании находящегося в следственном изоляторе олигарха Игоря Коломойского не внедряли такой схематоз. Однако между Коломойским и Доскичами есть одна принципиальная разница: львовские братья-бизнесмены, несмотря на десятки уголовных производств и по меньшей мере миллиард гривен нанесенного ущерба государству, остаются на свободе".

Тэги: Львов, ДБР, Львів, ТОВ Галич-Мет, ТДВ Укр-Алюміній, ТОВ Укр-мідь, Шевченковский суд, Галицька кабельна компанія, ТзДВ Гал-кат, ООО Гал-кат, Доскич Юрий, Доскич Остап, Доскіч Юрій, Доскіч Остап

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