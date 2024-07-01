Россия глушила GPS на сотнях рейсов военной авиации Британии, — The Telegraph

Россия за четыре месяца 2024 заглушила GPS на каждом четвертом транспортном рейсе военной авиации Британии над Восточной Европой. Общее количество рейсов, которым глушили GPS, исчисляется сотнями. Об этом сообщает The Telegraph.

Выявить масштабные препятствия, которые создают россияне для рейсов британской авиации, позволил детальный анализ сервиса Flight Radar 24. The Telegraph проанализировал почти полторы тысячи рейсов, которые совершили 63 британских военных самолета в период с 1 января по 30 апреля 2024 над Восточной Европой и Ближним Востоком.

Так, газета обнаружила, что 142 транспортных и наблюдательных рейса британских воздушных сил из 504 по всем Восточной Европе испытывали помехи GPS в указанный период. У 60 из них попытки глушения были неоднократными — примерно каждый восьмой полет.

Как отмечает The Telegraph, речь идет о пассажирских и транспортных самолетах, самолетах-заправщиках, а также самолетах-разведчиках, а не о боевой авиации. Но эти самолеты все равно являются важной частью обороноспособности Британии.

«Глушение GPS может создать значительные головные боли для пилотов, нарушая работу навигационных систем и увеличивая нагрузку на пилотов в перегруженном воздушном пространстве вблизи зон конфликта. Уменьшение этих рисков имеет важное значение для безопасности полетов», — рассказал The Telegraph представитель сервиса Flight Radar 24 Ян Петченик.

Напомним, Россия хотела отключить в Украине GPS.