В Китае после запуска упала космическая ракета

В центральном Китае первая ступень ракеты Tianlong-3, разрабатываемая компанией Beijing Tianbing Technology Co, упала после запуска и взорвалась в холмистой местности города Гуньи. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на компанию в воскресенье, 30 июня.

Указано, что авария произошла из-за "структурной неисправности". Части ракеты были разбросаны в "безопасной зоне", но повлекли за собой локальный пожар. Ее удалось быстро потушить. Никто не пострадал.

¡NO SABEN ATAR AL COHETE! En China un cohete Tianlong-3 (primera etapa) ha salido volando mientras realizaban una prueba de encendido estático. Ha caído muy cerca de zonas habitadas, por suerte no han habido víctimas.pic.twitter.com/RK6CJB1lhS — Frontera Espacial (@FronteraSpacial) June 30, 2024

ДвухступенчатаяTianlong-3 – многоразоваяракета-носителькомпанииBeijing Tianbing Technology Co (онатакжеизвестнакакSpace Pioneer). Разработчики считают, что в будущем она по производительности может сравниваться с Falcon 9 от SpaceX.

Напомним, китайцы доставили на Землю образцы грунта с обратной стороны Луны.