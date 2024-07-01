В Китае после запуска упала космическая ракета

В центральном Китае первая ступень ракеты Tianlong-3, разрабатываемая компанией Beijing Tianbing Technology Co, упала после запуска и взорвалась в холмистой местности города Гуньи. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на компанию в воскресенье, 30 июня.
Указано, что авария произошла из-за "структурной неисправности". Части ракеты были разбросаны в "безопасной зоне", но повлекли за собой локальный пожар. Ее удалось быстро потушить. Никто не пострадал.
ДвухступенчатаяTianlong-3 – многоразоваяракета-носителькомпанииBeijing Tianbing Technology Co (онатакжеизвестнакакSpace Pioneer). Разработчики считают, что в будущем она по производительности может сравниваться с Falcon 9 от SpaceX.
Напомним, китайцы доставили на Землю образцы грунта с обратной стороны Луны.