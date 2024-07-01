Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В Киеве с 16-го этажа выпали двое детей

В Киеве с 16-го этажа выпали двое детей

Александр Панько
01.07.24 16:15
148
В Киеве с 16-го этажа выпали двое детей

В Киеве два подростка упали с 16-го этажа и погибли. Вероятно, они совершили самоубийство. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в комментарии hromadske.

Об инциденте стало известно из местных Telegram-каналов. По их данным, событие произошло на улице Жилянской. Оба подростка были 2009 года рождения.

Полиция подтвердила эту информацию. По словам правоохранителей, уже начато уголовное производство по статье Умышленное убийство с отметкой «самоубийство».

Напомним, по Украине распространяется новая волна подростковых суицидов.

Тэги: Киев, самоубийство, подростки

Комментарии

Статьи

28.06.24 07:44

Дебаты Байдена и Трампа: кто победил?

Автор: Александр Панько

Дайджест

Хамстер комбат: что это и когда листинг?
28.06.24 17:07

Хамстер комбат: что это и когда листинг?

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
01.07.24 16:56

В Минобороны объяснили, нужно ли каждый раз обновлять «Резерв+», чтобы появилась дополнительная информация

01.07.24 16:38

После войны нужно увеличить тарифы на газ и свет для обеспечения устойчивости энергетики Украины, — МВФ

01.07.24 16:26

Названо число лун в нашей Солнечной системе

01.07.24 16:24

Россия глушила GPS на сотнях рейсов военной авиации Британии, — The Telegraph

01.07.24 16:03

Зеленский озвучил соотношение потерь на фронте

01.07.24 15:50

В Китае после запуска упала космическая ракета

01.07.24 15:46

Правительство прогнозирует замедление роста экономики

01.07.24 15:39

Гранд итальянского футбола нацелился на лидера «Динамо»

01.07.24 15:38

Россияне сбросили на свою территорию еще девять ФАБов и ракету, — СМИ

01.07.24 16:03

Зеленский озвучил соотношение потерь на фронте

01.07.24 15:46

Правительство прогнозирует замедление роста экономики

01.07.24 15:30

Уволен заместитель генпрокурора Вербицкий

01.07.24 15:26

Россия «открыта к диалогу» с Украиной, — Кремль

01.07.24 10:29

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 543 810 солдат

28.06.24 11:38

Израиль передаст Украине системы Patriot. Решение вот-вот примут, — источник

28.06.24 11:24

«Укрэнерго» прогнозирует рост потребления из-за жары и предупредило об отключениях

28.06.24 10:52

В Минэнерго рассказали, будут ли отключения света на выходных

28.06.24 10:08

Демократы в США заговорили о возможной смене Байдена на другого кандидата на выборах

28.06.24 09:48

Украина не выигрывает войну, у нее заканчиваются люди и солдаты, — Трамп

24.06.24 23:53

Синоптики рассказали, даст ли погода украинцам повод для радости в ближайшие дни

25.06.24 02:22

Стало известно, почему мужчины лысеют

26.06.24 11:49

Марк Рютте избран новым генсеком НАТО

25.06.24 11:45

Apple хочет выпустить весьма необычный iPhone

25.06.24 14:33

В ISW объяснили, какой эффект будет иметь уничтожение Крымского моста

26.06.24 22:44

Мэттью Перри убила экс-жена Чарли Шина?

28.06.24 10:08

Демократы в США заговорили о возможной смене Байдена на другого кандидата на выборах

25.06.24 08:31

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 536 840 солдат

25.06.24 00:05

Американцы выявили еще одну опасность социальных сетей

25.06.24 01:20

Ученые научились вычислять психов по компьютерным играм

Фото и Видео
В Китае после запуска упала космическая ракета
В Китае после запуска упала космическая ракета
В Китае после запуска упала космическая ракета
В Китае после запуска упала космическая ракета
Селин Дион показала жуткие кадры своей болезни
Селин Дион показала жуткие кадры своей болезни
Эйла Адамс: американка показывает грудь в публичных местах
Эйла Адамс: американка показывает грудь в публичных местах
Шапочки из фольги: певица M.I.A. выпустила одежду для конспирологов
Шапочки из фольги: певица M.I.A. выпустила одежду для конспирологов
Носферату (2024): трейлер и дата выхода ремейка знаменитого хоррора
Носферату (2024): трейлер и дата выхода ремейка знаменитого хоррора
Александр Усик потерял статус абсолютного чемпиона мира
Александр Усик потерял статус абсолютного чемпиона мира
Впервые в истории: китайцы доставили на Землю образцы грунта с обратной стороны Луны
Впервые в истории: китайцы доставили на Землю образцы грунта с обратной стороны Луны
Зеленский заменил командующего Объединенными силами ВСУ Содоля
Зеленский заменил командующего Объединенными силами ВСУ Содоля
В Виннице прямо на дороге сгорела маршрутка
В Виннице прямо на дороге сгорела маршрутка
В столичной многоэтажке упал лифт с пенсионеркой
В столичной многоэтажке упал лифт с пенсионеркой
fraza.com
Новости блогосферы
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
19.03.24 22:31

Война в Украине продлится до мая 2025 года?
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.