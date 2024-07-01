В Киеве с 16-го этажа выпали двое детей

В Киеве два подростка упали с 16-го этажа и погибли. Вероятно, они совершили самоубийство. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в комментарии hromadske.

Об инциденте стало известно из местных Telegram-каналов. По их данным, событие произошло на улице Жилянской. Оба подростка были 2009 года рождения.

Полиция подтвердила эту информацию. По словам правоохранителей, уже начато уголовное производство по статье Умышленное убийство с отметкой «самоубийство».

Напомним, по Украине распространяется новая волна подростковых суицидов.