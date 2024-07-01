Зеленский озвучил соотношение потерь на фронте

На самых горячих направлениях на фронте в Украине соотношение потерь составляет 6 россиян к 1 украинцу. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в интервью колумнистке The Philadelphia Inquirer Труди Рубин, обнародованном в воскресенье, 30 июня.

«Действительно, у них (россиян) гораздо больше людей. Действительно, мы бережем своих людей больше. И действительно, у нас людей не будет больше, чем у россиян. Но в этом всем мы должны посмотреть, что у нас сегодня гибнет 1 украинец до 6 россиян... Сейчас на Харьковском направлении, на Покровском направлении — сейчас цифры 1 до 6», — заявил он.

Зеленский подчеркнул, что современная война — технологичная. Поэтому на фронте побеждает тот, кто более технологичен.

Напомним, Зеленский заявил, что мобилизация идет по плану, цифры формулирует руководство ВСУ.