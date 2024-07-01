В Минобороны объяснили, нужно ли каждый раз обновлять «Резерв+», чтобы появилась дополнительная информация

Обновление данных в приложении «Резерв+» зависит от того, когда была внесена первичная информация в реестр «Оберіг». Об этом заявила замминистра обороны Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона.

«На самом деле это зависит от того, когда была занесена первичная информация в реестр „Оберіг“. Мы обращались через наши социальные сети, через официальный сайт Министерства обороны о том, что вот сейчас уже осуществили отображение бронирований, пожалуйста, зайдите обновите свои данные и вы увидите актуальный статус», — говорит заместитель министра обороны.

Как отмечает Черногоренко, те, у кого были проблемы с отражением бронирования, обращались в ведомство, которое ответило и проработало их запросы.

«Я это к чему. Обновлять данные есть смысл только тогда, когда в едином реестре военнообязанных эти данные внесены, и мы над этим работаем», — подчеркнула она.

Напомним, в Минобороны объяснили, что делать, если «бумажная бронь» не отображается в Резерв+.