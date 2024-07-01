Названо число лун в нашей Солнечной системе

Международный астрономический союз пересчитал луны в нашей Солнечной системе. Теперь известно, сколько их.

Ученые говорят, что большие и малые небесные тела в Солнечной системе обладают 761 известным естественным спутником.

Впрочем, уточняется, что данное число может составлять менее 10% от настоящего количества лун.

Указывается на то, что всего был зарегистрирован 288 планетарных спутников вокруг восьми миров Солнечной системы.

Сообщается, что было открыто 473 так называемых спутников малых тел, которые вращаются вокруг астероидов и карликовых планет.

Специалисты по космосу добавляют, что ближайшие к Солнцу Меркурий и Венера лишены настоящих спутников из-за гравитации звезды, которая оторвала бы любую потенциальную луну.

В то же время, по их словам, у Венеры есть одна известная квази-луна Зоозве, но она на самом деле вращается вокруг Солнца, а не Венеры.

Наша Земля обладает одной крупной луной, но у нее также есть по меньшей мере семь квази-лун, и иногда возникают временные мини-луны.

Информируется также, что у Марса есть два настоящих спутника: Фобос и Деймос. Деймос постепенно приближается к родительскому миру, и однажды может упасть на марсианскую поверхность.

В свою очередь, Юпитер обладает аж 95 спутниками, включая Каллисто, Европу, Ио и Ганимед — крупнейшую луну в Солнечной системе, чей диаметр на 8% больше планеты Меркурий.

Говорится, что у Сатурна 146 лун, среди которых есть такие крупные миры как Титан, Мимас и Энцелад.

Исследователи поведали, что за последние несколько лет астрономы открыли множество новых лун. Только с начала 2023-го года астрономы обнаружили как минимум 62 новых спутника у Сатурна и 12 новых спутников Юпитера, а также два объекта у Нептуна и одну луну у Урана.

Примечательно, что число планетарных спутников также может увеличиться, если ученые найдут больше планет в Солнечной системе.

Сказано, что одним из таких миров является неуловимая Девятая Планета – гипотетическая планета-гигант, которая может скрываться на задворках нашей системы. Если она реально существует, то может быть окружена несколькими спутниками.

Резюмируется, что общее количество лун в пределах Солнечной системы может доходить до 10 тысяч. Таким образом, сегодня предстоит открыть более 92% объектов данного типа.

Ранее мы писали, что ученые говорят, что на Луне таки есть водяной лед.